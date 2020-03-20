Помощь бизнеса: рестораторы столицы доставят горячее питание на блок-посты и в больницы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рестораторы столицы решили поддержать в это непростое время людей, работающих на передовой: на блок-постах вокруг Нур-Султана и в больницах, обеспечив их горячим питанием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НПП «Атамекен».

По инициативе Клуба рестораторов Нур-Султана и при помощи неравнодушных людей, ряд заведений общественного питания города приняли решение снабжать блок-посты вокруг города горячей едой и напитками.

«Несмотря на то, что сейчас все общепиты остались в крайне тяжелом положении, нашлись те, кто поддержал нашу идею. И я очень рад этому. Я решил сам доставить еду на один из блок-постов, чтобы посмотреть вживую, что там происходит. Сейчас на блок-постах, помимо военных, работают представители СЭС, медиков, акимата и других служб. Всего около 30 человек трудятся круглосуточно в 3 смены. Таких блок-постов в городе шесть: итого ежедневно можно отправлять 540 порций горячей еды и напитков», - рассказал один из членов Клуба рестораторов, владелец кафе «Buter Bro» Кемель Кемель Айтжанов.

Также рестораторы связались с одной из больниц г. Нур-Султана, где одномоментно работает около 70 человек персонала, который помогает в борьбе с коронавирусом. Для обеспечения их питания требуется 210 порций ежедневно. Неравнодушные бизнесмены намерены помочь и другим категориям людей: пенсионерам, инвалидам-одиночкам, малоимущим и обеспечить их едой.

«Принцип простой - каждый делает, что может. Сразу скажу, что полностью согласен с карантином и ЧС. Даже если это почти убило мой бизнес», - добавляет Кемель Айтжанов.

Инициативная группа готова ежедневно доставлять пищу и просит всех неравнодушных людей присоединиться к ним и помочь в реализации идеи.

«Сразу скажу, что здесь нет заработка - все собранные средства будут едва покрывать сырье и какую-то оплату сотрудникам, при том, что больше половины персонала мы вынуждены были распустить. Неравнодушные люди и организации помогают нам покрывать стоимость питания. Никакой прибыли в это время. Очень важно помочь тем, кто хочет и готов трудиться», – говорит председатель Клуба рестораторов столицы Вероника Нурпеисова.

Он отметила, что владельцы гостиничных комплексов также готовы разместить у себя прибывающих в столицу для оказания медицинской помощи врачей и другой медперсонал.

Напомним, что ряд ресторанов столицы изменили свой формат работы в условиях карантина, перейдя на режим «доставка на дом».

«Мы очень рады и гордимся, что у нас в городе есть такие социально ответственные предприниматели! Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы нивелировать проблемы, с которыми они столкнулись в эти дни. В Палате предпринимателей г.Нур-Султан организован оперативный штаб, куда каждый предприниматель может обратиться со своими вопросами. Мы работаем с каждым обратившимся индивидуально. Все поступающие вопросы консолидируем и передаем в НПП РК «Атамекен» для выработки системных решений. На сайте astana.atameken.kz, в группе «Бизнес в Нур-Султан» в Facebook, на телеграм-канале Палаты размещаем всю оперативную информацию. Общий колл-центр для предпринимателей 1432 или 8 778 870 1432», - рассказал директор Палаты предпринимателей столицы Алмат Джунусов.

Отметим, что рестораторы города Нур-Султан благодарны правительству Казахстана и НПП РК «Атамекен» за оказываемую поддержку бизнесу сектора HoReCa в условиях чрезвычайного положения и карантина в столице, введенных с целью предотвращения распространения коронавируса.

Члены Клуба рестораторов призывают всех, кто может и готов помочь, присоединиться к ним в реализации их инициативы.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин.

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.



