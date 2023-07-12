Помогли задержать грабителя: в Костанае полицейские наградили подростков

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В департаменте полиции Костанайской области наградили подростков, которые помогли полиции задержать грабителя, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Начальник ДП Костанайской области Ерлан Файзуллин вручил грамоты и благодарственные письма четырем подросткам за отважный поступок, а родителям - за достойное воспитание сыновей.

«Вечером 2 июля на пульт «102» поступило сообщение о том, что мужчина зашел в магазин в одном из микрорайонов Костаная и, угрожая ножом продавцу, похитил из кассы 35 тысяч тенге. Как только подозреваемый вышел из магазина, продавец начала кричать. Около магазина оказались четверо подростков, которые услышали крики о помощи и побежали вслед за подозреваемым. В это же время продавец вызвала полицию. Два ученика 8 класса и два ученика 6 класса сняли на сотовый телефон убегающего мужчину и стали свидетелями того, как он выкинул нож»,- сообщили подробности в ведомстве.

В последующем, именно показания подростков помогли найти вещественное доказательство.

«Мы знали, что в той стороне, куда побежал грабитель, находится участковый пункт полиции. Поэтому и были уверены, что помощь придет скоро», - рассказал один из участников погони.

Так и произошло: на вызов немедленно отреагировали участковый инспектор полиции Сабит Абишев и помощник участкового Ренат Изабеков, которые задержали подозреваемого мужчину. У него были изъяты похищенные деньги, вскоре было обнаружено и орудие преступления. По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабеж».

Начальник ДП Костанайской области Ерлан Файзуллин отметил, что такому поступку послужило хорошее воспитание родителей, которые привили своим сыновьям чувство патриотизма и неравнодушия к чужой беде.