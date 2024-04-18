«Помоги ближнему»: алматинцам предложили позаботиться о ветеранах и пожилых людях

В связи с большим поступлением обращений от жителей, желающих поучаствовать в кампании «Алматы – наш общий дом» и внести свой посильный вклад в улучшение города, управление занятости и социальных программ города Алматы объявило о проведении акции «Помоги ближнему», передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

Инициатива направлена на улучшение эстетического содержания придомовой территории и ограждений частных жилых домов, где проживают ветераны ВОВ, пожилые люди и лица с ограниченными возможностями. На этих участках необходимо проведение таких работ, как покраска ограды, забора, калитки, очистка от мусора прилегающей территории и тому подобное.

Принять участие в мероприятии могут все жители города. Участникам будут выдаваться на безвозмездной основе краски и растворители для покраски ограды, забора и калитки (в одни руки выдается не более 2 кг краски).

Для этого необходимо обратиться к ответственным лицам в районные отделы благоустройства. Наличие остального инвентаря приветствуется. Какая-либо предварительная регистрация для участия в акции не нужна.

К примеру, школьники Наурызбайского района в рамках кампании «Алматы — наш общий дом» помогли лицам с инвалидностью и одиноким пенсионерам в уборке территории домов. Кроме того, они своими силами помогли восстановить ограждения, покрасить заборы, убрать в садах и дворах.

Фото: управление занятости и социальных программ города Алматы

Адреса и контакты для получения покрасочного материала. Также по этим номерам можно уточнить списки людей, нуждающихся в помощи:

Алатауский район: ул. Веселова, 18 «А» (Талгат +7 708 502 03 68). Алмалинский район: ул. Толе би, 67 (Нурдаулет +7 775 888 77 55). Ауэзовский район: мкр. Мамыр-1, 26/1 (Бауыржан +7 707 008 09 13). Бостандыкский район: ул. Тажибаевой, 155 «А» (Лидия +7 777 684 99 44). Жетысуский район: ул. Тихова, 87 «А» (Нурберген +7 747 772 74 78). Медеуский район: ул. Пушкина, 72 (Абылай +7 778 111 55 44). Наурызбайский район: ул. Байсултанова, (Оналбек +7 707 300 03 55). Турксибский район: ул. Шолохова, 9 (Болат +7 747 139 93 60).

Кампания «Алматы — наш общий дом» стартовала 8 апреля. Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство мегаполиса.

Вся информация размещена на сайте аlmaty.kz, в социальных сетях акимата Алматы. Перейти на веб-сайт также можно будет по специальному QR-коду на баннерах, постерах и афишах, размещенных по городу.

Хештеги для активных участников кампании в социальных сетях: #АлматыБіздіңОртақҮйіміз, #БізКөппізҚалажалғыз, #АлматыНашОбщийДом, #НасМногоГородОдин.