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Помогающий в профориентации студентов центр открыли в Аксу

19 Ноября 2019 15:00
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Помогающий в профориентации студентов центр открыли в Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Новый ресурсный центр для успешной подготовки молодёжи к жизни создали в Аксуском высшем многопрофильном колледже имени Жаяу Мусы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Задачи нового центра - профессиональная ориентация, формирование ключевых компетентностей для профессионального и личностного самоопределения учащихся и студентов, создание социально-психологических условий для успешного развития, обучения и подготовки учащихся», - сообщили в управлении образования Павлодарской области. Торжественное открытие и презентация многопрофильного ресурсного центра состоялись на базе Аксуского высшего многопрофильного колледжа имени Жаяу Мусы. Для гостей организовали экскурсию по ресурсному центру с презентацией учебных кабинетов: «Тілдарын: латын әліпбиі», «Englishclub», студия исполнительского мастерства «Овация», студия современного танца, школа игры на домбре. Обучающиеся колледжа выступили с концертной программой.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Образование, Вузы,
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Антон Гагарин

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