Помогая пациенту, я понимаю, что выбрал правильный путь - фельдшер из Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В жизни фельдшера центра неотложной медицинской помощи ТОО Viamedis из Кокшетау Филиппа Ким не бывает моментов, когда он перестает ощущать на себе ответственность медика. И даже во внерабочее время он старается помочь всем, кто в этом нуждается. Наверное, именно поэтому журнал отделения изобилует благодарностями пациентов, адресованными Филиппу. Своим видением того, каким должен быть настоящий фельдшер, медик поделился в интервью с корреспондентом МИА «Казинформ».

Его путь в медицину, как он сам признается, был непростой. Филипп никогда не думал, что станет медиком. Пока однажды у него не заболела мама, получившая травму, работая на кране. Возникла необходимость ухаживать за ней, тут-то парень и столкнулся с медициной.

«После того, как я увидел, какую медики проделали работу - маму поставили на ноги, сделали операцию, и она благодаря этому стала ходить - я тоже решил стать медработником», - вспоминает Филипп.

Родом он из Шахтинска. По первому образованию программист. Однако сразу понял, что это не его призвание. Вместо этого отправился работать санитаром в приемный покой больницы. Видя всю работу медиков изнутри, встречая пациентов, которых привозят на «скорой», Филипп загорелся идеей стать одним из тех, кто первым приходит на помощь в трудных ситуациях. Рвение парня одобрили и родители.

«Я поступил в Караганде в колледж на фельдшера скорой медпомощи. Потом работал в Шахтинске на «скорой» линейным фельдшером. А когда дедушка решил вернуться на родину в Акмолинскую область, переехал вместе с семьей сюда и теперь работаю здесь», - продолжает рассказ Филипп.

Каких только вызовов не было за это время! Медик признается: чаще всего запоминаются тяжелые дети.

«Проблема в том, что дети чаще страдают от недосмотра взрослых. И в этом моменте есть нотка драматизма. Был случай, когда ребенок заболел менингитом. Родители вызвали муллу. Тот прочитал молитву и сказал, что все пройдет. И только через сутки отец подумал, что-то не то с малышом и вызвал «скорую» . Ребенок был уже в тяжелом состоянии… Часты вызовы к детям с ожогами, высотными травмами», - отметил фельдшер.

Центр неотложной медицинской помощи обслуживает четвертую категорию вызовов, которая подразумевает осложнения хронических заболеваний, не угрожающих жизни, и легкие травмы. Однако люди не умеют точно описывать симптомы, поэтому порой, приехавший к пациенту с головной болью фельдшер может столкнуться с инсультом, а вместо давления увидеть инфаркт. Хотя есть и другая категория пациентов, которая уже при температуре в 37 вызывает «скорую». Медики, конечно, приезжают, но в этот момент бригада врачей, возможно, более нужна другому пациенту, которому действительно плохо.

Коллеги Филиппа признаются, что он остается медиком даже после окончания смены и, если видит, что кому-то нужна помощь, никогда не пройдет мимо. Впрочем, сам Филипп рассказывает о таких случаях неохотно.

«Однажды, когда я ехал на работу, увидел толпу людей при выезде из Кокшетау по Зерендинской трассе. Как оказалось, машина слетела в кювет. Думаю, в такой ситуации помог бы любой, тем более, если у тебя есть медобразование, ты просто обязан помочь, ведь твои знания могут спасти кому-то жизнь. Разве мог я проехать мимо?» - удивляется вопросу Филипп.

Как считает фельдшер, одно из главных качеств медика - постоянное развитие, обучение и самосовершенствование. Если человек не подкован теоретически, то ему по сути нечего делать в медицине, однако и колледж, и университет дают лишь базу, а основное медик познает только на практике.

Второе немаловажное качество для медика, которое приходит со временем, это умение отбросить эмоции.

«Ты должен оказать помощь, несмотря ни на что - ни на обстановку вокруг, ни на страх. Порой родственники пациента скандалят, но ты не должен отвлекаться на них, тебе важно сохранить жизнь человеку. При этом неважно, кто перед тобой, нельзя предвзято относиться к пациенту», - отмечает медик.

В центре неотложной медицинской помощи, где трудится Филипп, работают 10 фельдшеров. 12 вызовов в день - средняя норма для каждого. По словам медиков, после пандемии работать стало легче, ведь в то время они практически не отдыхали. Особенно тяжело пришлось в первую волну, когда никто еще не знал, чем лечить, а мест в стационарах катастрофически не хватало.

«Конечно, бывали и смертельные случаи. Честно сказать, поначалу тяжело с непривычки, но есть такой термин - «эмоциональное выгорание». Ты начинаешь относиться к этому, как к работе. Я знаю, что сделал все, зависящее от меня, чтобы человек жил, но если он все равно умер, а такое порой бывает, когда человек на момент твоего приезда уже находится в очень тяжелом состоянии, ты понимаешь, что путь человека на земле окончен. Кстати, всем стоит знать, что если человеку плохо, важно оказать помощь в течение часа. Порой бывает, что у людей болит сердце, и они терпят сутки, думая, что само пройдет. Приезжаешь - а там уже обширный инфаркт. А если бы больной обратился сразу, шансов на спасение было бы гораздо больше», - добавляет Филипп.

Отвечая на встречающуюся порой критику в адрес бригад скорой помощи, что они едут очень долго, фельдшер замечает: иногда бригад на линии просто не хватает.

«Это неправильно, но мало кто хочет работать фельдшером. Зарплаты у нас небольшие. Порой немного обидно, что у нас такая высокая ответственность, а получаем мы меньше, чем фасовщик печенья с рынка. Поэтому фельдшерам приходится брать по полторы ставки и подрабатывать. Но я очень люблю свою профессию. Особенно, когда видишь, что помог человеку, ты испытываешь моральное удовлетворение. В такие моменты приходит осознание того, что ты не зря учился и что ты выбрал правильный путь», - добавляет напоследок Филипп.