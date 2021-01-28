Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Помогавшую принять роды сотрудницу полиции СКО наградили медалью

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Января 2021, 21:45
Помогавшую принять роды сотрудницу полиции СКО наградили медалью

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудница полиции СКО награждена медалью МВД РК за помощь в принятии родов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Среди поощрений на прошедшем в ДП СКО оперативном совещании самым приятным моментом стало награждение медалью МВД РК «За вклад в обеспечение правопорядка» сотрудницы отдела полиции района Магжана Жумабаева капитана полиции Ольги Кангозиной.

Как сообщалось, 8 января оперуполномоченный помогла медикам принять экстренные роды. Проработавшая пять лет следователем, привычная к встречам с преступниками, виду мертвых тел и другим психологически тяжелым моментам службы, Ольга признает, что этот случай стал для нее самым трудным испытанием. Информация об этом случае сделала ее героиней не только СМИ, но и соцсетей.

photo

«На самом деле это не только моя заслуга, но и медицинских работников. Главная цель для медиков и полицейских — жизнь, здоровье и благополучие наших земляков», — сказала Ольга.

Медаль «акушеру в погонах» вручил глава областного полицейского ведомства Марат Тулебаев.


Северо-Казахстанская область   Демография   МВД РК   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау