Помогавшую принять роды сотрудницу полиции СКО наградили медалью

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудница полиции СКО награждена медалью МВД РК за помощь в принятии родов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Среди поощрений на прошедшем в ДП СКО оперативном совещании самым приятным моментом стало награждение медалью МВД РК «За вклад в обеспечение правопорядка» сотрудницы отдела полиции района Магжана Жумабаева капитана полиции Ольги Кангозиной.

Как сообщалось, 8 января оперуполномоченный помогла медикам принять экстренные роды. Проработавшая пять лет следователем, привычная к встречам с преступниками, виду мертвых тел и другим психологически тяжелым моментам службы, Ольга признает, что этот случай стал для нее самым трудным испытанием. Информация об этом случае сделала ее героиней не только СМИ, но и соцсетей.

«На самом деле это не только моя заслуга, но и медицинских работников. Главная цель для медиков и полицейских — жизнь, здоровье и благополучие наших земляков», — сказала Ольга.

Медаль «акушеру в погонах» вручил глава областного полицейского ведомства Марат Тулебаев.