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    23:00, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Помогать жертвам бытового насилия намерены участницы проекта «Аяулы жан» в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пресс-конференция участниц проекта «Аяулы жан» прошла в городе Алматы, передает МИА «Казинформ».

    Проект «Аяулы жан» создан женщинами для женщин. Он направлен на освещение современных вопросов от лица представительниц прекрасного пола. Это проект о вдохновении сильными женщинами, которые достигли успеха в различных сферах жизнедеятельности. К примеру, в бизнесе, государственном управлении, общественной деятельности, журналистике, науке и кино. В рамках проекта проводятся различные мастер-классы для передачи женщинам Алматы опыта и обучения их основам лидерства.

    «Проект активно взаимодействует с Кризисным центром для женщин пострадавших от бытового насилия и совместно проводит консультационные, психосоциальные мероприятия», - говорится в сообщении.

    Ежемесячно организовываются диалоговые площадки, встречи и выездные консультации по разрешению споров, вопросам гендерного равенства, профилактике бытового насилия. Создана общественная приемная по юридическим и психологическим консультациям. Работают телефоны «доверия» по предоставлению консультативных услуг специалистами.

    В рамках проекта будут проводиться различные тренинги, форумы, конференции, круглые столы, семинары, встречи, мастер-классы с участием квалифицированных специалистов и со спикерами-женщинами. Среди них телеведущая Полина Булава, мисс АТУ-2017 Динара Жолдасова.

    Проект продолжает развиваться и охватывает все большее количество женщин, показывая, что и они могут изменить свою жизнь, добиться успеха в своей сфере и покорять все больше высот.


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