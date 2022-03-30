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    12:06, 30 Март 2022 | GMT +6

    Помогать молодежи трудоустроиться  с помощью SMS будут в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана внедряет новую системы по выявлению нуждающейся в помощи молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По большей части молодежь не приходит в Центры занятости, не обращается за услугами, с вопросами по обучению. Поэтому мы внедряем информационную систему «Система раннего обнаружения», которая позволяет выявлять тех лиц, которые по социальному портрету нуждаются в помощи, но не трудоустроены, не обучаются, не приходят в центры. К этим лицам мы будем применять проактивный формат», - сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов во время пресс-конференции в СЦК.

    Он подчеркнул, если до сегодняшнего дня Центры занятости были ориентированы на оказание услуг заявительного характера, когда молодежь сама приходит, регистрируется, то с текущего года планируется внедрять новый формат взаимодействия.

    «Мы сами будем выявлять таких лиц и будем оповещать их путем смс-сообщений, уведомлений, в онлайн-режиме предоставлять им разные виды услуг, как пройти обучение, пройти краткосрочные курсы, либо привлечь их к общественной работе. То есть мы должны достучаться до тех лиц, которые к нам не приходят», - пояснил спикер.

    Ранее сообщалось о возможном исключении из Трудового кодекса испытательного срока для молодых специалистов.

    Теги:
    Правительство Минтруда РК Общество Молодежь Трудоустройство
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