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«Помогаек» задержали возле спецЦОНа в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
24 Декабря 2020, 15:46
«Помогаек» задержали возле спецЦОНа в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Инспектора спецЦОНа и его «помощника» задержали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с задержанием «помогаек» попали в интернет.


Как сообщили в Департаменте полиции города, двое мужчин были задержаны сотрудниками криминальной полиции города. 28-летний инспектор НАО «Правительство для граждан» - гражданин Е. и его 18-летний «помощник» получили 32 тысячи тенге за ускорение процесса снятия и постановки на учет транспортного средства.

«Так называемых, «помогаек» с их «работодателями» сотрудники наших оперподразделений задерживали не раз. Однако некоторые все еще практикуют этот вид незаконного заработка. С целью предупреждения граждан, на постоянной основе проводится их информирование посредством визуальной трансляции видеопродукции внутри спецЦОНа, а также тиражирования памяток», - рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Берик Абильбеков.

Задержанные привлечены к уголовной ответственности по ст. 247 ч.1 УК РК. Ведется расследование.


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