Помочь вывезти снег с улиц Семея попросили бизнесменов и депутатов маслихата

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ. - С улиц Семея вывезено 315 тысяч кубических метров снега. Об этом в ходе внеочередной сессии городского маслихата сообщил аким города Ермак Салимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Градоначальник отметил, что всего задействовано 92 единицы специализированной техники. Так, с 30 улиц частного сектора уже вывезено порядка 60 тыс. кубических метров снега.

«Тех средств, которые сейчас имеет городской бюджет, безусловно не достаточно. Мы обратились в область. Нас поддержали на определенные ресурсы, которые городу Семей будут выделены. Сегодня, пользуясь случаем, я хотел к вам обратиться, уважаемые депутаты. У вас такие возможности есть, чтобы вы также могли к этому процессу приобщиться, используя ту технику, которую вы имеете. По вашим округам вы могли бы одну, две, три улицы почистить, там нужна ваша помощь», - отметил Ермак Салимов.

Кроме того, аким города выразил надежду, что к очистке снега подключатся и руководители бизнеструктур.

Напомним, что этой зимой в регионе выпало рекордное количество снега.