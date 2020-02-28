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вчера 19:51
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Помочь в решении экологических проблем региона попросил мажилисменов аким Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе встречи с депутатами мажилиса Парламента РК аким Актюбинской области попросил их помочь в решении экологических проблем региона в частности по вопросам мониторинга подземных вод Кокжиде и очистки дна озера Шалкар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
В выездном заседании участвовали депутат Мажилиса председатель комитета Глеб Щегельский, секретари комитета Артур Платонов, Куралай Каракен, Дархан Мынбай, Ольга Шишигина, Геннадий Шиповских и другие.
«Актюбинская область - регион с динамично развивающейся промышленностью. С каждым годом растет численность населения, увеличивается количество предприятий, работающих в различных отраслях промышленности и оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому темы, которые будут обсуждены нами сегодня, в том числе и по внедрению новых подходов в системе переработки и утилизации отходов, достаточно актуальны для нашего региона», - отметил аким области Ондасын Уразалин.
В частности, при содействии мажилисменов было поддержано финансирование проекта по ликвидации остатков бывшего химического завода в городе Алга.
Ондасын Уразалин обратил внимание депутатов на экологические проблемы региона, требующие оперативного решения.
В числе первоочередных - сохранение подземных вод месторождения Кокжиде и очистка дна озера Шалкар.
Глава региона подчеркнул, что есть необходимость в определении единого национального оператора, независимого от недропользователей, которым будет проведен мониторинг состояния подземных вод Кокжиде, разработке единых правил по разведке и добыче углеводородного сырья в песках Кокжиде.
Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента РК Глеб Щегельский отметил, что в регионе, имеющем богатые природные богатства, особое внимание нужно уделять и экологическим вопросам.
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