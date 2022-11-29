Помочь в приобретении квартиры обещала знакомой безработная туркестанка

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Помочь в приобретении квартиры обещала знакомой безработная туркестанка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции Туркестана с заявлением о мошенничестве обратилась одна из местных жительниц. По словам женщины, некая знакомая заверила, что поможет приобрести трехкомнатную квартиру в новостроящихся многоэтажных домах. Затем она взяла у потерпевшей 400 000 тенге. С квартирой не помогла и деньги, вверенные за услугу, не вернула. Факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что подозреваемой оказалась местная безработная жительница. В ходе следствия установлено, что аферистка выманила деньги у потерпевшей, так и не выполнив обещанного. Полученные деньги подозреваемая потратила на собственные нужды. Проводится досудебное расследование.





