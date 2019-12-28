Поминутную хронологию крушения самолета Bek Air восстановил аэропорт Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Поминутную хронологию происшествия с самолетом Fokker 100 авиакомпании Bek Air восстановил аэропорт Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Алматы.
«В случае любого ЧП очень важно не упустить время, действовать четко и слаженно. У служб Международного аэропорта Алматы, как у любого аэропорта мира, на такие случаи есть четкие инструкции и алгоритмы действий», - сообщили в аэропорту.
Для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алматинского аэропорта:
05.35 – начало регистрации
06.35 – окончание регистрации
07.03 – окончание посадки
07.21 – взлет
07.22 – борт пропал с радаров
07.24 – руководитель полетов объявляет тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта (в нее входят следующие службы: Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСОП), медслужба, Служба организации пассажирских перевозок, Служба спецтранспорта, Аэродромная служба, Служба авиационной безопасности, Служба грузовых перевозок, Инженерно-авиационная служба)
07.27 – аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 «К»
07.35 – от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 «А»
07.36 – на место авиапроисшествия прибывает первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП аэропорта, передает информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 «В» и начинает эвакуацию пассажиров
07.38 – на место прибывает полный состав ПСК СПАССОП и приступает к эвакуации пассажиров
07.39 – начальник СПАСОП запрашивает дополнительные силы медучреждений Алматы
07.42 – на место происшествия прибывает полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта
08.10 – в терминал с места ЧП эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться
Всего в первые минуты после ЧП на место прибыли:
- 22 единицы спецтехники
- 83 человека личного состава служб аэропорта
Напомним, вчера борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.
С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.
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