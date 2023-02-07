Поминальная молитва прозвучала в Жамбылской области в память погибших в Кордае в феврале 2020 года

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поминальную молитву прочли в память погибших в ходе конфликта в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Исполняется три года со дня трагических событий, произошедших в Кордайском районе в начале февраля 2020 года. Последствия беспорядков, в результате которых погибли десятки человек и пострадали сотни объектов, сегодня полностью ликвидированы.

Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, в мечети «Дін Ислам» кордайского села Сортобе глава региона Нуржан Нуржигитов принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в ходе конфликта мирных граждан.

Собравшиеся жители села Сортобе и окрестных сел прочитали поминальную молитву.

«Кордайские события для всех должны были стать хорошим уроком. Все мы выражаем надежду, что подобная трагедия больше никогда не повторится. Гражданский мир и межнациональное согласие – наша главная ценность. За последние три года в соответствии с поручением Главы государства в нашей области, в том числе в Кордайском районе, проведена масштабная работа. Свидетелями этого являются сами местные жители. Работа в этом направлении будет продолжена», - сказал Нуржан Нуржигитов.

Как сообщалось ранее, в феврале 2020 года в Масанчи, Сортобе и еще в нескольких поселках Кордайского района Жамбылской области произошли массовые беспорядки. Были разрушены дома, магазины, автомобили и торговые объекты. Государство оказало большую поддержку местным жителям в восстановлении. В том же 2020 году в районе произошли большие изменения - подведены природный газ, водопровод, интернет, заасфальтированы дороги, появились скверы, высажены деревья.

Сегодня в кордайских селах практически ничего не напоминает о беспорядках. За эти годы населенные пункты района значительно изменились. Асфальтированы практически все улицы, в дома проводят газ и централизованное водоснабжение, есть интернет, строятся культурные, образовательные и спортивные объекты, создаются рабочие места в рамках программ «Дорожная карта занятости», «Ауыл - ел бесігі», «Нұрлы жер», «Дорожная карта занятости».

Доля автомобильных дорог районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии превысила 90%, доля внутрипоселковых трасс – 80%. В селах Каракемер, Масанчи, Сортобе, Булар батыр, Аухатты, Кордай, Альжан-ана, Карасай, Енбек заасфальтированы все улицы.

Капитально отремонтированы врачебные амбулатории, возведены типовые спортивно-оздоровительные комплексы, игровые площадки и другие спортивные объекты. В рамках программ «Нұрлы жер» и «Развитие регионов» кордайцы реализуют свыше 20 крупных строительных проектов на общую сумму 7,5 млрд тенге. Для малообеспеченных и многодетных семей построено 15 домов по традиции асар, в массиве Батыс села Кордай возвели три пятиэтажных жилых дома, в массиве Шыгыс - пять многоэтажек. Стремительно развивается инфраструктура. Из 41 населенного пункта почти 90% обеспечено голубым топливом, завершено строительство водопроводов в шести населенных пунктах, обеспеченность чистой питьевой водой в районе составила свыше 80%.

Кордайский район густонаселенный, с высокими демографическими показателями, и дефицит мест в сельских школах был обычным явлением. Теперь же за счет строительства трех школ полностью решен вопрос дефицита мест и аварийных школ, отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области