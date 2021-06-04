АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Помещения для пунктов полиции появятся в строящихся ЖК Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно требованиям Правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Алматы, при осуществлении проектирования и строительства жилых и не жилых зданий на территории города вне пределах зон особого градостроительного регулирования необходимо учитывать наличие участкового пункта полиции (УПП) из расчета один участковый инспектор полиции на три тысячи человек, минимальная площадь для участкового пункта полиции должна быть не менее 45 квадратных метров.

«Появление УПП в строящихся жилых массивах дает жителям шаговую доступность к полиции, что определенно помогает нашим инспекторам оперативно реагировать на сигналы и взаимодействовать с населением. Участковый пункт полиции оснащается всем необходимым, работа полицейских на местах контролируется не только внутренними службами, но самими жителями. Отзывы жителей – на сегодня приоритетный показатель эффективности проводимой реформы органов внутренних дел», – резюмировал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Ранее глава полиции Алматы информировал, что при поддержке акимата города разработан трехлетний комплексный план по улучшению работы участковых полицейских, включающий в себя выделение помещений для 36 участковых пунктов полиции, 19 из них под участковые пункты полиции в строящихся новых жилых комплексах и еще 17 в частном секторе. Такая необходимость сопряжена с расширением границ города и увеличением числа проживающих жителей. Реализация комплексного плана будет осуществляться в три этапа, и рассчитана на 2021, 2022 и 2023 годы.

«В своем Послании Глава государства отметил необходимость проведения реформ и организацию работы по принципу «Полиция в шаговой доступности», где основная роль отведена участковому полицейскому, который должен стать ближе к жителям своего участка, быть узнаваемым, доступным, авторитетом для граждан и защищать их права. В целях реализации данного принципа нами определено 36 мест, где отсутствуют помещения под участковые пункты полиции. Хотя с учетом интенсивной застройки и присоединения ряда населенных пунктов Алматинской области к городу, сегодня это – острая необходимость. Открытие новых опорных пунктов полиции благоприятно отразиться на взаимодействии полиции с населением в вопросах обеспечения их безопасности», – информировал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.





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