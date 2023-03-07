Помещений для архивов не хватает в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области не хватает зданий для архивных учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов на брифинге отметил, что из-за загруженности хранилищ вопрос улучшения инфраструктуры архивных учреждений является приоритетным.

«Отрасль нуждается в строительстве современных типовых зданий архивов или выделения свободных помещений за счет высвобождающихся объектов государственной собственности. За последние три года приобрели здания для филиалов архивов Кызылжарского и Есильского районов. Сейчас рассматривается вопрос выделения помещений для городского архива и Уалихановского района», - проинформировал Досбол Абдриисов.

В год архивы области оказывают более 30 тысяч государственных услуг.

«Сфера архивов играет важную роль в сохранении, развитии и популяризации историко-культурного наследия, является центральным звеном научно-исследовательской деятельности. Тому доказательство - проводимая работа по возрождению забытых имен исторических личностей, реабилитации жертв политических репрессий, восстановлению исторических объектов. В этом году отмечается 100-летие со дня образования архивной отрасли. Планируется проведение республиканского форума архивистов и международная конференция «Архив – алтын қазына», - добавил Досбол Абдриисов.

В регионе действует один государственный архив с 14 филиалами, в фондах которых имеются свыше 1,7 млн документов.