Поменяются ли правила формирования коммунальных тарифов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возможность внесения изменений в правила формирования коммунальных тарифов прокомментировал исполняющий обязанности председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асхат Жапсарбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если мы будем вносить поправки в Закон о естественных монополиях, соответственно мы также будем вносить поправки в правила формирования тарифов. В настоящее время также имеется рабочая группа по рассмотрению внесения изменений и дополнений в правила формирования тарифов», - сказал Асхат Жапсарбай на брифинге в СЦК.

По его словам, в общей сложности поступило более 500 предложений разного характера.

«Единственное, что мы рассматриваем в настоящее время, это соответствие данных поправок закону. Там, где у нас будут не сильно соответствующие закону поправки, мы обязательно это рассмотрим в правилах формирования тарифов. А остальные поправки - в рабочих группах. И если это будет соответствовать законодательству, то мы будем это принимать», - подчеркнул спикер.



