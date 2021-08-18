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Поменяются ли правила формирования коммунальных тарифов в РК

18 Августа 2021 16:11
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Поменяются ли правила формирования коммунальных тарифов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возможность внесения изменений в правила формирования коммунальных тарифов прокомментировал исполняющий обязанности председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асхат Жапсарбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если мы будем вносить поправки в Закон о естественных монополиях, соответственно мы также будем вносить поправки в правила формирования тарифов. В настоящее время также имеется рабочая группа по рассмотрению внесения изменений и дополнений в правила формирования тарифов», - сказал Асхат Жапсарбай на брифинге в СЦК.

По его словам, в общей сложности поступило более 500 предложений разного характера.

«Единственное, что мы рассматриваем в настоящее время, это соответствие данных поправок закону. Там, где у нас будут не сильно соответствующие закону поправки, мы обязательно это рассмотрим в правилах формирования тарифов. А остальные поправки - в рабочих группах. И если это будет соответствовать законодательству, то мы будем это принимать», - подчеркнул спикер.



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#ЖКХ   #Цены и тарифы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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