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    13:24, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Поменять законодательство для предотвращения взрывов газбаллонов предложили в Сенате

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате предложили поменять законодательство для предотвращения взрывов газовых баллонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Трагедии чаще всего происходят из-за того, что потребители газа игнорируют соблюдение правил и не все проводят техническое обслуживание газового оборудования. С другой стороны, и сами компании, реализующие газ в бытовых баллонах и газовые организации, соблюдения этих правил от потребителей не требуют», - сказал депутат Ерик Султанов на пленарном заседании Сената.

    В связи с этим сенатор считает, что необходимо вменить в обязанность газоснабжающим организациям требовать от потребителей заключения договоров на техобслуживание с компаниями, профессионально оказывающими такие услуги. Если договора нет, то компания должна иметь право отказать клиенту в продаже газовых баллонов.

    «Данная норма позволит в полной мере реализовать обязанности газоснабжающей организации и владельцев газонаполнительных пунктов по проверке технической исправности наполняемых бытовых баллонов, проводить аварийное и плановое обслуживание газобаллонных установок. А также определить ответственность как потребителей, так и газосетевых и газонаполнительных организаций за отсутствие заключенных договоров на техническое обслуживание газового оборудования и газовых баллонов. Введение отдельной нормы способствовало бы упорядочению взаимоотношений между газоснабжающей организацией и потребителем, повышению их ответственности за состояние газотехнического оборудования в целом», - заключил сенатор.


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