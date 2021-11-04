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Поменять статус пограничных пунктов пропуска в ЗКО предлагает сенатор

Автор:  
Серик Сабеков
4 Ноября 2021, 12:34
Поменять статус пограничных пунктов пропуска в ЗКО предлагает сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблему пограничных пунктов пропуска в Западно-Казахстанской области просит решить сенатор Нариман Турегалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом он заявил в своём депутатском запросе в адрес Премьер-Министра страны. Было отмечено, что на ХІІІ Форуме межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Россией, состоявшемся в октябре 2016 года, Елбасы дал поручение Правительству нашей страны о модернизации контрольно-пропускных пунктов на казахстанско-российской границе, а также изменении статуса упрощенных пунктов пропуска «Фомин» и «Молодость» на двусторонние автомобильные пункты пропуска. Все эти меры должны были реализовать до 15 декабря 2018 года.

Депутат отметил, что в связи с неисполнением данного поручения сенаторы неоднократно поднимали этот вопрос и направляли депутатские запросы. К сожалению, обещания, данные Правительством, до сих пор не выполнены.

По словам сенатора, решение данной проблемы помогло бы избавиться от длинных очередей на пунктах пропуска и дать новый импульс экономическому росту региона.

«Просим оказать содействие в решении вопросов по присвоению пункту пропуска «Жанибек-Вишневка» Жанибекского района статуса многостороннего международного пункта пропуска, пункту пропуска «Молодость-Верхний Баскунчак» Бокейординского района статуса двустороннего пункта пропуска, а также продлении трассы республиканского значения Онеге-Бисен-Сайкын до пограничной полосы Шонай-Молодость (50 км), путем передачи на баланс АО «НК «QazAvtoJol», переводом с дороги местного значения в статус дороги республиканского значения и строительстве ее в ближайшие годы», - сказал сенатор.

Западно-Казахстанская область   Сенат   Пограничники  
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