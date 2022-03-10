Поменять статус «Отбасы банка» планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Даулбаев озвучил планы по изменению статуса «Отбасы банка» в рамках совершенствования жилищной политики страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жилищная политика постоянно совершенствуется и ее меры предусматривают как стимулирование развития жилищного строительства с привлечением различных ипотечных программ, так и изменения нормативных законодательных актов. Главой государства особое внимание уделяется решению вопроса доступности жилья для нашего населения. На сегодняшний день в целях исполнения поручения Главы государства разработан соответствующий проект закона РК», - сказал Еркебулан Даулбаев на презентации проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики».

По его словам, в рамках законопроекта «Отбасы банк» преобразовывается в Национальный институт развития, основной задачей которого будет развитие жилищных отношений по обеспечению жильем граждан по республике.

«В этой связи, предусматривается выведение «Отбасы банка» из системы банков второго уровня и придания ему статуса Национального института развития, который будет централизованно осуществлять учет, постановку и распределение жилья. Правовой статус «Отбасы банка» будет определяться законодательными актами РК. «Отбасы банк» будет выведен из числа поднадзорных Агентству по регулированию и развитию финансового рынка. При этом, агентство и Нацбанк сохраняют за собой контроль и надзор по некоторым вопросам, в том числе по защите прав потребителей финансовых услуг», - отметил спикер.

Вместе с тем, «Отбасы банк» будет осуществлять банковские и другие операции без лицензии агентства в определенных законодательством РК рамках, таких как прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических и физлиц, кассовые операции, банковские заемные операции, предоставление вкладчикам жилищных промежуточных и предварительных жилищных займов.

«Учитывая, что основанием для выплаты гарантийного возмещение является решение уполномоченного органа о лишении банка второго уровня лицензии на проведение банковских операций, участие «Отбасы банка» в системе обязательного гарантирования депозитов не представляется возможным, в связи с чем предлагается, чтобы сохранность вкладов в жилищные строительные сбережения, размещенных в «Отбасы банке», гарантировало государство в размере и порядке, определяемом Правительством РК», - заключил вице-министр.