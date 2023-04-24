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Полярное сияние наблюдали жители Западного Казахстана

Автор:  
Анеля Касымова
24 Апреля 2023, 13:12
Полярное сияние наблюдали жители Западного Казахстана Фото: instagram.com/enot_pics

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Астрофотографу из России Андрею Тюшину посчастливилось запечатлеть крайне редкое явление для Казахстана – полярное сияние. Свечение было заметно в ночь с 23 на 24 апреля в Уральске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я видел сияние лично, своими глазами. Не так красочно, как на фотографиях, что связано с особенностями человеческого зрения, но тем не менее – это было очень красиво и необычно», - рассказал он корреспонденту МИА «Казинформ».

Астрофотограф объяснил, что полярное сияние – это явление, когда поток заряженных частиц от Солнца сталкивается с атмосферой Земли, в результате возникает свечение атмосферы. В основном розовое и зеленое. Лучше всего это явление видно в приполярных областях планеты, где находятся магнитные полюса Земли – физика процесса устроена так, что солнечном ветру проще всего проникнуть сквозь защитное магнитное поле Земли именно там. Сами по себе магнитные бури – это не редкость, тем более Солнце имеет максимумы активности примерно каждые 11 лет. В моменты максимума активности частота вспышек на Солнце растет, что вызывает появление магнитных бурь на Земле, однако большинство из них видны гораздо севернее – в лучшем случае до широты Москвы.

«Вчера ночью поток солнечного ветра был настолько мощным, что свечение атмосферы вырвалось далеко за пределы приполярных областей и было видно невооруженным глазом гораздо южнее, до самой 51 параллели, где и находится Уральск. Это крайне редкое событие, которое возможно только в период максимумов солнечной активности – каждые 11 лет, хотя и не всегда. Со слов местных жителей, невозможно вспомнить, когда такое явление здесь наблюдали последний раз, что дает возможность предположить, что это событие уникальное для Западно-Казахстанской области», - добавил Андрей Тюшин.

По его словам, поездку в Западно-Казахстанскую область он планировал заранее за полгода. Он специализируется на фотографиях космоса, и его привлекет чистота ночного неба ЗКО. Кроме того, у астрофотографа в Уральске много друзей. Именно поэтому он решил провести свой отпуск в Казахстане.


Западно-Казахстанская область   Наука   Освоение космоса   Общество  
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