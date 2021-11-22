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    17:52, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Поляки выходят на демонстрации – за и против приема беженцев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Десятки людей прошли в воскресенье маршем в польском городе Белосток, недалеко от границы с Беларусью, чтобы поддержать пограничников в условиях миграционного кризиса. Их акция стала своего рода ответом на другую, проведенную ранее в городе Хайнувка активистам, которые просили Варшаву оказать помощь беженцам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Глава польского правительства Матеуш Моравецкий вновь подчеркнул, что рассматривает возможность закрытия границы с Беларусью. В выходные он встретился с коллегами из стран Балтии, чтобы договориться о скоординированных усилиях в условиях того, что Моравецкий считает гибридной войной нового типа.

    Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши: «За последние 40 часов Лукашенко перевез мигрантов с польской границы в логистические центры в нескольких километрах от границы с Латвией. Это наглядно показывает, что власти в Минске просто используют этих людей».

    По оценкам польского премьера-министра, сегодня в Беларуси находятся около 10 тысяч человек, несколько тысяч пришли вплотную к польской границе в надежде попасть на территорию ЕС.

    На прошлой неделе белорусские власти развернули для нужд беженцев временный центр на базе гигантского склада, был также организован вывозной рейс в Ирак для 400 желающих.

    Минск отклоняет обвинения европейских соседей в искусственном создании кризиса и манипуляциях с мигрантами. Польша и Германия не приняли инициативу Лукашенко открыть для мигрантов гуманитарный коридор в Евросоюз.


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