Полвека вместе: супруги из Павлодара поделились секретами крепкого брака

Павлодарцы Рамазан и Светлана в браке уже 52 года. У них интернациональная казахско-корейская семья, и оба большую часть жизни посвятили работе с детьми: на двоих - больше 100лет педагогического стажа. Их семейная жизнь не всегда была безоблачной, но супруги считают,что в браке главное - слышать друг друга, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всю последнюю неделю казахстанцы празднуют Наурыз, и семейные ценности — часть философии этого праздника. Длинные выходные дали людям возможность больше времени провести в кругу родных. Светлана Шин и Рамазан Мамиленов — не исключение. Ей 73 года, ему — 76, большую часть жизни они провели рядом друг с другом. И смогли построить крепкую семью. Познакомились супруги в сельской школе, где оба преподавали.

— Мы в браке 52 года и 1 месяц. У нас отношения строятся по принципу взаимного уважения и доверия. Я бы даже сказала, надежнее тыла, надежнее человека, чем моя вторая половина, я и представить не могу. Он бывший спортсмен, у него очень стойкий, уверенный характер. На него всегда можно положиться. У меня, как и у всех людей, есть свои недостатки. Часто на первом плане у меня стоит общественная работа и интересы других людей. Это немного тяжеловато для семьи, потому что приходится либо принимать такие правила, либо начинается разлад, — рассказывает Светлана Гир-Соновна.

От любимой работы ради семьи отказываться не пришлось. Супруги поддерживали друг друга и от ответственности не бегали.

— Я долгое время работала председателем сельского совета, завучем, директором школы. Конечно, это сказывается на семье. Тот, кто больше дома, больше сил должен отдавать семье. Мне в этом плане повезло: мальчишки все время были при отце. Я не говорю, что все 52 года у нас были безоблачными. Нет, ссоры и недопонимания тоже случались. Но мы с этим справились. Понимаете, если во время конфликта мы замыкаемся, каждый начинает строить из себя пуп земли, ничего хорошего из этого не выйдет, — говорит Светлана Шин.

Свою роль сыграл и менталитет. Этого супруги, уже отметившие «золотую свадьбу», не отрицают.

— Мы люди старшего поколения в основном росли в больших многодетных семьях, и видели, как строятся отношения. Моей мамы нет всего три года. Но я не могу вспомнить таких обстоятельств, когда папа обидел бы маму. Больше того, она всю свою жизнь обращалась к папе на «вы»: так у корейцев было принято. Вообще, у корейцев, очень высоко стоял культ семьи, супруга. Папа был не очень образованным человеком, но в житейской мудрости ему было не отказать. Когда он узнал, что я собираюсь замуж за человека другой национальности, другой веры и вообще совсем другого уклада жизни, папа сказал: «Это твой выбор. Но ты теперь должна понимать, что интересы этой семьи для тебя должны быть на первом плане, потому что ты пришла как сноха, — вспоминает героиня.

Свекровь не сразу приняла невестку, но с выбором сына смирилась. Сама Светлана считает, что тратить жизнь на разногласия нельзя: сноху, выбор своего ребенка, нужно сразу принимать как дочь.

— Она для тебя должна быть дочерью, и все. Никаких других вариантов не остается, а когда ты начинаешь ревностно относиться, это ничего хорошего не приносит ни тебе самой, ни молодым, которые создают свою семью. Думаю, мы со своими снохами сумели наладить отношения. Они для нас очень дорогие люди, — говорит Светлана Шин.

Одна из снох любит казахскую национальную кухню, и Светлана Гир-Соновна всегда старается ее угостить. В их семье готовят и казахские, и корейские блюда. На Наурыз главное блюдо на столе – бешпармак.

— Любой разлад, даже самый маленький, все равно оставляет отпечаток. А кому это нужно по большому счёту? С годами я все больше и больше убеждаюсь, что родным людям нет смысла конфликтовать, нужно идти на уступки. Сейчас вот смотрю на свое поколение: у меня среди друзей уже не так много пар, где и он, и она еще с нами. Поэтому нужно ценить и беречь время, когда вы вместе. Раньше я удивлялась, что у казахов с вечера, ложась спать, принято прощаться чуть ли ни на всю оставшуюся жизнь, особенно — старшие с младшими. А сейчас понимаешь: кто знает, кому и сколько отмерено, что произойдет? А если ты вот на такой хорошей ноте простился, даже на одну ночь, ведь это останется в твоей памяти надолго и будет тебя греть, — делится Светлана Шин.

На праздники и просто на выходных семья старается собраться вместе, за одним столом. Старшие и младшие делятся своими победами и проблемами. За последние несколько лет семья пережила несколько невосполнимых утрат, но все стараются быть опорой друг для друга.

И даже в небольшом музее сельской школы — одном из лучших в области, где сейчас работает Светлана Гир-Соновна, многие вещи и мебель сделаны руками ее супруга Рамазана и ее сыновей.