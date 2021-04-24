Полувековой юбилей отметил музей полиции Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Первый ведомственный музей в стране отметил свой 50-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло в музее департамента полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Поздравить с большим событием пришли все, кто стоял у истоков становления и создавал историю музея. На мероприятии под названием «Хранители памяти» выступил заместитель начальника ДП области Ардак Ынтыкбаев.

«В стране уже более трех лет идет масштабная работа по реализации задач, обозначенных в программе «Рухани жаңғыру», которая была разработана на основе положений статьи Лидера нации Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В ней обозначена основная цель на новый исторический период: сохранить и приумножить духовные и культурные ценности. В этой связи, департамент полиции уделяет большое внимание вопросам историко-культурного наследия органов внутренних дел»,- отметил он

Стоит отметить, что музей департамента полиции Костанайской области - один из старейших музеев ОВД на территории бывшего СССР и первый в КазССР и Республике Казахстан.

С момента создания музей посетили более 65 тысяч человек. Действует и передвижная выставка, которая позволяет проводить встречи с населением. В музее более четырех тысяч экспонатов.

«История костанайской полиции начиналась с комнаты-музея «Милицейская слава». Она была создана по инициативе ветеранов Кустанайской милиции в 1971 году и начальника УВД области генерал-майора милиции В. Васильева. В комнате были размещены портреты и плакаты. Потом стали подбираться другие экспонаты, в том числе и изъятые на месте преступления. Очень много материала передали и сами сотрудники милиции»,- сообщил А. Ынтыкбаев.

«В мае 1982 года после реконструкции в специально выделенном помещении была оформлена новая экспозиция музея, а первыми посетителями стали школьники - юные друзья милиции, участники областного слета пионеров. Восемь разделов экспозиции позволили обстоятельно узнать славный путь стражей правопорядка нашего края от ее первых шагов в 1919 году и до 1980-х годов, - рассказала руководитель музея Назира Цымбалюк.

Посетителей музея не могли оставить равнодушными содержание документов, приказов, обмундирование первых милиционеров и другие экспонаты, фотографии, документы, бережно сохраненные ветеранами и переданные в фонды музея.

В витринах представлены штыки к винтовкам Первой мировой войны, а также знаменитые «трехлинейки» русского оружейника Мосина С.И., образца 1891-1930 годов, винтовки Бердана, револьвер «Наган», пистолеты «Смит и Вессон», «Маузер», «Браунинг» и другое огнестрельное оружие.

«Особое место занимает красноармейская гимнастерка и головной убор милиционеров 30-х годов. Ряд редких документов, фотографий, наград передали ветераны милиции Павел Шандецкий, Андрей Савченко, Степан Мануйлов, Кузьма Павленко, Какимбек Мухамеджанов и другие. В экспозиции музея, отражающей период военного времени стенд и волнующие памятные реликвии военных лет: боевые награды и личные вещи защитников Родины в 40-е годы», - отметил ветеран ОВД и хранитель музея Павел Щедрин.

Со временем музей расширил свои рамки, и теперь в нем хранится не только полицейская история.

Сегодняшний музей представлен обилием экспонатов и широтой взгляда на историю. У входа встречает казахский батыр при полном боевом снаряжении: шлем, кольчуга, сабля, лук со стрелами. Стенды с именами и портретами ханов, султанов, биев, краткие биографические справки. Рядом другой стенд, с портретами основателей города. У окна застыл собровец, хоть сейчас готов идти на штурм. Пуленепробиваемый щиток на лице, бронежилет, автомат. Сотрудники милиции и полиции в форме разных лет. И даже служебный пес Рекс по-прежнему несет свою вахту.

Особое место посвящено героям наших дней Газизу Байтасову, Медету Досымханову и Дархану Базарбаеву, погибшим при исполнении служебного долга.

Как отметили в полиции, все экспонаты музея оцифрованы, включая плакаты и буклеты прошлых лет. Некоторые просто не поместились на стендах, но все они хранятся в цифровой памяти музея и людей.

За внесенный вклад в повышение роли музеев полицейские наградили гостей мероприятия ценными подарками и благодарственными письмами от имени начальника департамента области.