Полувековой юбилей отмечает Центр военной медицины Министерства обороны РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Центр военной медицины Министерства обороны Казахстана сегодня отметил юбилей. По этому случаю прошло праздничное мероприятие, где были отмечены достижения центра и людей, внёсших вклад в развитие военной медицины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В стенах центра работают одни из лучших военных медиков и ученых. Сегодня здесь служат 50 сотрудников, 11 экспертов, 9 преподавателей, 6 врачей высшей категории. Двое сотрудников имеют учёную степень кандидатов медицинских наук, ещё один – степень доктора PhD.





История центра военной медицины, не имеющего аналогов в Центральной Азии, началась 1 ноября 1969 года, когда была создана окружная судебно-медицинская лаборатория Среднеазиатского военного округа в городе Алма-Ате. После обретения Казахстаном независимости её переименовали в Центральную медицинскую лабораторию МО РК, в 2010 году учреждение получило свое нынешнее название.





Медицинский центр обеспечивает дополнительное образование в сфере военной медицины, отвечает за организационную и учебно-методическую работу в сфере повышения квалификации и курсовой подготовки, оказывает методическую и практическую помощь медицинскому составу Вооружённых сил в военно-медицинской подготовке, проведении судебно-медицинских, патологоанатомических, химико-токсикологических и гистологических исследований.





С 2011 года в его состав вошла интернатура медицинского состава Вооружённых сил Казахстана. Кроме того, центр обучает оказанию медицинской помощи военнослужащих Национальной гвардии МВД и Пограничной службы КНБ РК.





Коллектив гордится своими достижениями. Ежегодно инструкторско-преподавательский состав участвует в подготовке сборной Вооружённых сил на международные соревнования по военно-медицинской эстафете. В 2019 году команда наших медиков заняла II место.

Преподавательский состав участвует в подготовке миротворцев для миссий ООН. Подполковники медицинской службы А. Асылханов и Б. Халмуратов и старший сержант А. Оразханов участвовали в военно-медицинской подготовке миротворческой роты перед отправлением в Ливан.





На основании пятилетнего Плана сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и США в этом году Центр прошёл сертификацию международного курса ITLS по оказанию медицинской помощи при травмах, получил современное оборудование для проведения курсов, а весь инструкторско-преподавательский состав - сертификаты инструкторов ITLS международного образца.



