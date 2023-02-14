Полуторакилометровую трубу отремонтируют тепловики в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В АО «Севказэнерго» назвали основные участки Петропавловска, где в этом году будут ремонтировать тепломагистрали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы монополиста, крупный ремонт планируется в границах улицы Сатпаева. Здесь 614 абонентов. Все они подключены к тепломагистрали № 3, введенной в эксплуатацию более 40 лет назад. Реконструкцию трубы диаметром 500 мм начали по проекту в прошлом году. Работать будут до 2024-го. За это время заменят трубопровод протяженностью более 1,5 тысячи погонных метров. Ремонт начнется 1-го мая и продлится до 30-го сентября.

«Тепловики рассчитывают повысить надежность коммуникации и увеличить эксплуатационные сроки. Дополнительно снизится количество технологических нарушений, появится возможность перераспределения нагрузки тепловых сетей между источниками. Общая стоимость проекта составляет 1,2 млрд тенге. В этом году заменят 543 погонных метра трубы с объемом финансирования 577,8 млн тенге», - проинформировали в пресс-службе.

Капитальный ремонт магистральных трубопроводов общей протяженностью 768 погонных метров планируется по улицам Алтынсарина, Новая, Сатпаева, Я. Гашека, Хименко, Заводская, Брусиловского, Крепостная, Интернациональная и С. Муканова. В этом году на этих магистралях устранили 10 технологических нарушений. «Возраст» трубопроводов составляет от 30 до 60 лет.

«Аналогичные работы проведут на распределительных сетях диаметром от 50 до 250 мм, расположенных по улицам Е. Казахстана, Жабаева, Новая, Ю. Медведева, Пушкина, Строительная, Н. Назарбаева и Г. Мусрепова. К трубопроводам длиной 672 погонных метра подключены 29 объектов, шесть из которых имеют социальный статус. Максимальный возраст сетей достигает 59 лет. Этой зимой здесь дважды фиксировали технологические нарушения», - добавили в пресс-службе.

Ранее монополист сообщал, что в этом году пройдет ремонт дымовой трубы № 3 и начнется строительство новой.



