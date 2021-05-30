Полуторагодовалый ребёнок утонул в колодце в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Трагедия произошла в Федоровском районе Костанайской области. Факт подтвердили в департаменте полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«24 мая 2021 года на пульт «102» поступило сообщение от участкового инспектора полиции Федоровского района о том, что во дворе частного дома ребёнок, которому 1 год и 7 месяцев, провалился в заброшенный колодец. Обнаружевшему его отцу спасти малыша не удалось»,- говорится в комментарии полиции.

Факт был зарегистрирован по признакам состава преступления, предусмотренного как смерть лица.

В полиции также пояснили, что семья погибшего малыша полная, на учете не состоит, к административной или уголовной ответственности не привлекались.