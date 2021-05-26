10:54, 26 Май 2021 | GMT +6
Полуторагодовалый ребенок упал в колодец и погиб в Алматинской области
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полуторагодовалый малыш упал в канализационный септик в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Несчастный случай произошел в селе Кеген Алматинской области. Как прокомментировали в ДЧС Алматинской области, трагедия произошла поздно вечером 21 мая.
Ребенок, игравший во дворе частного дома, случайно упал в канализационный септик у бани.
«Во дворе частного жилого дома. Оставшись без присмотра взрослых по неосторожности упал в септик малолетний ребенок 2020 года рождения. В результате чего, ребенок погиб, не приходя в сознание», - прокомментировали в ведомстве.
ДЧС Алматинской области попросили граждан быть бдительными и не оставлять детей, особенно малолетних без присмотра взрослых.