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    10:54, 26 Май 2021 | GMT +6

    Полуторагодовалый ребенок упал в колодец и погиб в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полуторагодовалый малыш упал в канализационный септик в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несчастный случай произошел в селе Кеген Алматинской области. Как прокомментировали в ДЧС Алматинской области, трагедия произошла поздно вечером 21 мая.

    Ребенок, игравший во дворе частного дома, случайно упал в канализационный септик у бани.

    «Во дворе частного жилого дома. Оставшись без присмотра взрослых по неосторожности упал в септик малолетний ребенок 2020 года рождения. В результате чего, ребенок погиб, не приходя в сознание», - прокомментировали в ведомстве.

    ДЧС Алматинской области попросили граждан быть бдительными и не оставлять детей, особенно малолетних без присмотра взрослых.


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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