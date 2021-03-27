Полуразрушенный мост восстанавливают в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области восстанавливают полуразрушенный дождевыми осадками мост, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 марта на 341-м километре трассы Актобе-Атырау произошло подтопление объездного моста, расположенного около села Сагиз Атырауской области. Уровень реки Ногайты, которая течет из Актюбинской области, поднялся из-за обильных осадков.

По тревоге был задействован личный состав пожарного поста №12 станции Сагиз, которые совместно с сотрудниками районного отдела полиции, администрации села провели обход 1329 домов, выявляя угрозу подтопления. Сразу же начались работы по укреплению моста. Было насыпано 100 тонн грунта и 160 тонн щебня по обе стороны моста, задействовано 3 самосвала, 2 погрузчика, экскаватор. Уровень воды опустился и опасность миновала. Ведутся работы по восстановлению разрушенного моста», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.