Полураздетый мужчина на крыше авто: нарушителей наказали за хулиганство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жителей Нур-Султана наказали за хулиганство на дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, 22 мая в социальной сети появилось видео, на котором запечатлен движущийся автомобиль марки Toyota по парковке Центрального парка с полураздетым мужчиной на крыше. Видео было опубликовано в паблике kris_p_brothers_official в Instagram.

Как прокомментировали инцидент в ДП полиции, установлено, что за рулем автомобиля находился 24-летний владелец, не соблюдавший правила перевозки пассажиров. Кроме того, у него было просроченное временное водительское удостоверение и отсутствовал страховой полис. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

«Водитель привлечен к административной ответственности по пяти статьям административного кодекса РК (статьи 612 ч. 2, 590 ч. 1, 593 ч. 1, 593 ч. 2, 230 ч. 2 КоАП РК) на общую сумму 125 010 тенге. На крыше автомашины находился его 24-летний друг. В отношении него возбуждено административное производство по двум статьям административного кодекса РК (статьи 615 ч. 1, 593 ч. 2 КоАП РК). На него наложен штраф на общую сумму 9 723 тенге», - сообщили в полиции.

В свою очередь нарушители извинились перед жителями, признав свою вину.

В Департаменте полиции Нур-Султана попросили граждан не нарушать общественный порядок и правила дорожного движения РК, строго соблюдать карантинный режим.