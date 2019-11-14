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Полуобгоревшее тело женщины обнаружили в Карагандинской области

14 Ноября 2019 23:00
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Полуобгоревшее тело женщины обнаружили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области полицейские Нуринского и Абайского районов оперативно раскрыли два тяжких преступления, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«13 ноября в двух километрах от поселка Ново-Дубовка полицейские обнаружили полуобгоревший труп женщины с признаками насильственной смерти. Ей оказалась 42-летняя жительница Абайского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен 21-летний подозреваемый, который признался, что в ходе ссоры нанес телесные повреждения потерпевшей. С целью сокрытия преступления он вместе со своим 21-летним приятелем вывез и поджег тело», - сообщили в пресс-службу департамента полиции.

В настоящий момент главный подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, в отношении второго мера пресечения избирается.

В этот же день сотрудниками отдела полиции Нуринского района за совершения разбойного нападения установлен 52-летний житель п.Нура, который угрожая ножом, пытался завладеть денежными средствами у 57-летнего продавца в одном из магазинов района.

Начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения по ч.1 ст.192 УК РК (Разбой).

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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