Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Полумарафон в Астане: какие дороги перекроют 18 июня

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Июня 2023, 13:13
Полумарафон в Астане: какие дороги перекроют 18 июня Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В это воскресенье, 18 июня, в столице состоится полумарафон Astana Half Marathon. На время проведения забега в городе будет частично перекрыто движение на некоторых участках дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Старт полумарафона в Астане будет дан на территории Международного выставочного центра EXPO.

Движение на участке около EXPO-городка будет перекрыто с 16 часов 17 июня до 18 часов 18 июня.

Движение по улице Туркестан от здания EXPO до улицы Сыганак будет перекрыто с 06:00 до 08:00 18 июня.

Движение по улице Сыганак от улицы Туркестан до проспекта Тауелсыздык будет перекрыто с 07:00 до 09:00.

Движение на участке дороги проспекта Тауелсыздык от улицы Сыганак до улицы Сарайшык будет перекрыто с 07:20 до 10:00.

Движение по улице Сарайшык от проспекта Тауелсыздык до проспекта Мангилик Ел, включая северную часть кольца, будет перекрыто с 07:20 до 10:00.

Движение на участке дороги проспекта Мангилик Ел от южной стороны кольца до улицы Кунаева будет перекрыто с 07:40 до 10:00.

Движение по улице Кунаева от проспекта Мангилик Ел до проспекта Туран будет перекрыто с 07:50 до 10:50.

Движение по улице Кунаева вокруг территории ТРЦ «Хан Шатыр» будет перекрыто с 07:50 до 10:50.

Движение по улице Достык от улицы Туран до улицы Акмешит будет перекрыто с 07:50 до 11:00.

Движение по улице Акмешит от улицы Достык до МВЦ EXPO будет перекрыто с 08:00 до 11:20.

Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.

Рекомендованный маршрут для проезда к МВЦ EXPO на автотранспорте:

1) по ул. Турара Рыскулова;
2) по ул. Мангилик Ел от ул. Кунаева до ул. Абиша Кекилбаева;
3) по пр. Кабанбай батыра до ТРЦ «MEGA Silk Way».

В связи с загруженностью дорог, участникам рекомендуют добираться до места старта (МВЦ EXPO) на автобусе до пересечения улицы Рыскулова и проспекта Мангилик Ел. Парковка возле стартового городка (МВЦ EXPO) будет невозможна.

photo

Астана   Спорт   Дороги  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США