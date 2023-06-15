Полумарафон в Астане: какие дороги перекроют 18 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В это воскресенье, 18 июня, в столице состоится полумарафон Astana Half Marathon. На время проведения забега в городе будет частично перекрыто движение на некоторых участках дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Старт полумарафона в Астане будет дан на территории Международного выставочного центра EXPO.

Движение на участке около EXPO-городка будет перекрыто с 16 часов 17 июня до 18 часов 18 июня.

Движение по улице Туркестан от здания EXPO до улицы Сыганак будет перекрыто с 06:00 до 08:00 18 июня.

Движение по улице Сыганак от улицы Туркестан до проспекта Тауелсыздык будет перекрыто с 07:00 до 09:00.

Движение на участке дороги проспекта Тауелсыздык от улицы Сыганак до улицы Сарайшык будет перекрыто с 07:20 до 10:00.

Движение по улице Сарайшык от проспекта Тауелсыздык до проспекта Мангилик Ел, включая северную часть кольца, будет перекрыто с 07:20 до 10:00.

Движение на участке дороги проспекта Мангилик Ел от южной стороны кольца до улицы Кунаева будет перекрыто с 07:40 до 10:00.

Движение по улице Кунаева от проспекта Мангилик Ел до проспекта Туран будет перекрыто с 07:50 до 10:50.

Движение по улице Кунаева вокруг территории ТРЦ «Хан Шатыр» будет перекрыто с 07:50 до 10:50.

Движение по улице Достык от улицы Туран до улицы Акмешит будет перекрыто с 07:50 до 11:00.

Движение по улице Акмешит от улицы Достык до МВЦ EXPO будет перекрыто с 08:00 до 11:20.

Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.

Рекомендованный маршрут для проезда к МВЦ EXPO на автотранспорте:

1) по ул. Турара Рыскулова;

2) по ул. Мангилик Ел от ул. Кунаева до ул. Абиша Кекилбаева;

3) по пр. Кабанбай батыра до ТРЦ «MEGA Silk Way».

В связи с загруженностью дорог, участникам рекомендуют добираться до места старта (МВЦ EXPO) на автобусе до пересечения улицы Рыскулова и проспекта Мангилик Ел. Парковка возле стартового городка (МВЦ EXPO) будет невозможна.