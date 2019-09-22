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Полумарафон Kúzdik Jarty Marathon прошёл в Караганде

22 Сентября 2019 18:03
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Полумарафон Kúzdik Jarty Marathon прошёл в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде впервые прошёл осенний полумарафон. В забегах Kúzdik Jarty Marathon приняли участие около 2000 человек из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Норвегии, Польши и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В программу полумарафона вошли три дистанции: 21 километр 97,5 метров, 14 километров и 7 километров.

Бегуны стартовали и финишировали на площади Независимости. Заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов дал старт забегу. После финиша он вручил медали и грамоты первым победителям – самым быстрым девушкам на дистанции в 7 км.



Пока участники полумарафона преодолевали трассу, зрители и гости смогли посмотреть показательные выступления спортсменов в разных видах. На площади Независимости организовали спортивно-концертное шоу.

Победителем на главной дистанции среди мужчин стал карагандинец Вячеслав Слабаденюк. Он работает охранником, бег - его хобби.

«Выходу на пробежки по вечерам, после работы. Сначала по 14-15 километров пробегал, сейчас уже по 30. У нас целая компания любителей бега, в ней шесть человек в возрасте от 23 до 47 лет», - рассказал Вячеслав Слабаденюк.



В мае он намерен принять участие в полумарафоне Armanga Jol.

Среди женщин в забеге на главной дистанции первой финишировала Асель Куспанова из Нур-Султана.

Все участники отметили высокий уровень организации. В будущем осенний полумарафон планируют сделать ежегодным.




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Ключевые слова: Карагандинская область, Спорт,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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