16 Июня 2022 13:09

Полумарафон для любителей спорта пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 июня в Нур-Султане пройдет беговое соревнование для любителей спорта и здорового образа жизни Nur-Sultan Half Marathon. В этом году полумарафон приурочен к Международному олимпийскому дню, который ежегодно отмечается по всему миру 23 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Участники полумарафона стартуют на территории международной выставки туризма, спорта и активного образа жизни Qazaqstan Live Fest на МВЦ EXPO. Они пробегут по центральным улицам и смогут увидеть яркие достопримечательности и символичные места столицы – Байтерек, Хан-Шатыр, Дворец Независимости, Ботанический сад и другие.

Состязания пройдут на дистанциях 21,1 км, 10 км и 10 км скандинавской ходьбы. На старт выйдут более четырех тысяч спортсменов-любителей из 24 стран мира.

Старт в Нур-Султане отличается ровной трассой, а значит на ней спортсмены могут ставить личные рекорды. Для участников и болельщиков будет подготовлена большая развлекательная программа. Все участники получат медаль финишера, а также памятные подарки и сертификаты от Национального олимпийского комитета Казахстана.

Во время проведения Nur-Sultan Half Marathon будет частично перекрыто движение на некоторых участках дорог столицы. Старт полумарафона в Нур-Султане будет дан на территории МВЦ EXPO.