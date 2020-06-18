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Полугодовалый ребенок заболел коронавирусом в Акмолинской области

18 Июня 2020 15:37
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Полугодовалый ребенок заболел коронавирусом в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 15 новых случаев заражения КВИ зарегистрировано в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области, из этих 15 случаев 11 выявлено в Кокшетау, один – в Жаркаинском районе, три симптомных – в Сандыктауском районе, два – в селе Каменке, один – в селе Преображенском.

Среди инфицированных и ребенок, родившийся в январе 2020 года.

«Причинами заражения были у двоих пациентов выезды в город Нур-Султан: сначала для госпитализации на операцию, а затем – для доставки вещей. Один заболевший – из Алматы, приехал на Белое озеро, трое участвовали в похоронной церемонии, одна женщина из списка контактных ранее инфицированной семьи, один заразился от коллеги по работе», - рассказали в ведомстве.

Как было добавлено, теперь в Акмолинской области 242 факта заражения КВИ.



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#Акмолинская область   #Коронавирус  
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Автор:

Оксана Матасова

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