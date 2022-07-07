7 Июля 2022 11:39

Полуфинал Уимблдона состоится с участием казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 7 июля в 20:00 по времени Нур-Султана на центральном корте Всеанглийского лаун-теннисного клуба лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина в полуфинале Уимблдона сыграет против экс-первой ракетки мира, чемпионки двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2018, Уимблдон 2019) румынки Симоны Халеп (18-я ракетка мира WTA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Соперницы пересекались на профессиональном уровне трижды: счет 2:1 в пользу румынской теннисистки. Единственную игру казахстанка выиграла на отказе соперницы в 2019 году на турнире в Ухане (Китай). В 2020 и 2021 годах Симона с трудом победила Елену: сначала на турнире в Дубае 3:6, 6:3, 7:6 (7:5), а затем в третьем круге US Open 7:6 (13:11), 4:6, 6:3. В обоих матчах Рыбакина выглядела очень достойно.

На пути к полуфиналу Уимблдона Елене удалось пройти таких соперниц как: Коко Вандевеге, Бьянка Андрееску, Чжен Циньвэнь, Петра Мартич и Айла Томлянович. По ходу турнира казахстанка проиграла всего лишь одну партию - в четвертьфинале.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала первой полуфиналисткой Уимблдонского турнира в истории отечественного тенниса.