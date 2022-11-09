Полуфинальные бои проведут сегодня девять казахстанок на ЧА-2022 по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - В среду, 9 ноября, на чемпионате Азии-2022 по боксу в Иордании пройдут полуфинальные бои у женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан представят девять спортсменок. Четыре из них выступят в дневной сессии, которая начнется в 16:00 по астанинскому времени:

50 кг. Назым Кызайбай — Намики Цукими (Япония) — 2-я пара

54 кг. Жайна Шекербекова — Хуан Сяо Вень (Тайвань) — 4-я пара

66 кг. Мадина Нуршаева — Чой Хон Гюн (Южная Корея) — 8-я пара

+81 кг. Ляззат Кунгейбаева — Альфия Тараннум Акрам (Индия) — 11-я пара.

Еще пять проведут свои бои в вечерней сессии, которая начнется в 21:00:

48 кг. Алуа Балкибекова — Фарзона Фозилова (Узбекистан) — 1-я пара

52 кг. Жазира Оракбаева — Ринка Киносита (Япония) — 4-я пара

57 кг. Карина Ибрагимова — Нести Петесио (Филиппины) — 6-я пара

70 кг. Дарига Шакимова — Чень Ньень Чинь (Тайвань) — 10-я пара

81 кг. Гульсая Ержан — Тхи Хуонг Нгуен (Вьетнам) — 11-я пара.

Фото: sports.kz