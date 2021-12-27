Получившую травму ноги девушку спасли в урочище Кокжайляу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Спасатели оперативного отряда РОСО спасли подвернувшую ногу девушку в урочище Кокжайляу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу отряда РОСО.

«26 декабря в 15:15 в оперативную дежурную Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК поступило сообщение о том что, спускаясь с Кокжайляу, девушка подвернула ногу, ее необходимо транспортировать. Оперативная группа РОСО в количестве 7 человек личного состава, в том числе кинологический расчет незамедлительно выехала на место происшествия в горы. Девушку транспортировали вниз при помощи мягких носилок и верёвок и передали сотрудникам ЦМК. Оказалось, девушка 2000 года рождения пошла с группой туристов в горы по туристическому маршруту и на крутом ледяном спуске, на обратном пути, подвернула ногу. С ней до приезда спасателей находилась подруга», - сообщили в пресс-службе оперативного отряда РОСО.

Спасатели РОСО напоминают о мерах безопасности в горах. Помните, температура в горах каждые 100 метров снижается на 0,5 градуса, а иногда на целый градус. Одевайте теплую непромокаемую одежду, берите с собой горячие напитки, одевайте правильную горную обувь. Старайтесь как можно больше узнать о своем предполагаемом маршруте. Обязательно сообщайте своим близким, куда вы направляетесь и предполагаемом времени возвращении и не ходите в горы по одному.



