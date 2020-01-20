Получивший травму акмолинец был спасен из снежного заноса

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Спасатели помогли мужчине, получившему травмы ребер, добраться до врача через снежные заносы в непогоду, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 18 января 2020 года.

«43-летний гражданин упал с крыши дома и получил травмы ребер. На пути следования в больницу по трассе «Ново-Мариновка - Атбасар» мужчина попал в снежный перемет и и не смог добраться до больницы самостоятельно», - рассказали в ведомстве.

Как добавили спасатели, в 14:35 к ним поступило сообщение об этой ситуации. На место вызова были направлены личный состав СПЧ-4 города Атбасара на гусеничном-транспортере ГТ-ТБ и фельдшер скорой медицинской помощи.

Пострадавшего эвакуировали и передали «скорой», сообщили в пресс-службе ДЧС региона.