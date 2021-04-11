Получивший «Грэмми» казахстанский музыкант Imanbek выпустил новый трек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский музыкант Иманбек Зейкенов (Imanbek), ставший в середине марта обладателем премии «Грэмми», выпустил новый трек, передает МИА «Казинформ».

«Dancing On Dangerous!!! Слушайте новый сингл с @duttypaul и @sofiareyes!» - кратко презентовал композицию Иманбек в Instagram.

«Опасность была единственным выбором: ямайская легенда Шон Пол и мексиканская певица София Рейес объединились с новорожденным лауреатом премии «Грэмми» Иманбеком, чтобы создать эту чрезвычайно запоминающуюся мелодию. Представьте себе, что сейчас не «коронное» лето, и вы танцуете под него? Звучит блестяще, как и сама песня, заряжающая своей безукоризненной энергией», - говорится в описании сингла на YouTube-канале артиста.

За сутки публикация с треком на YouTube набрала более 70 тысяч просмотров и свыше 600 комментариев.

«Никогда бы не подумал, что Шон Пол, которого слушали в детстве, в песне будет представлять нашего земляка - Иманбека. Красавчик, бауырым!» - пишет пользователь Dr Murphy.

«Эта крутая музыка вызвала слезы радости за высокий уровень работы Иманбека. Какие молодцы Шон Пол и София, нашего парня поддерживают. Иманбек, слушаю эту музыку и слезы льются, особенно от лалалала от Софии вообще до боли в сердце. Наш парень с такими звёздами вместе. Это радость», - делится пользователь Солнышко Звездочка.

«Казахи способны завоевать весь мировой шоу-биз», - отмечает пользователь Қазақтың баласы.

Напомним, 15 марта 2021 года стало известно о том, что ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию «Roses» певца Saint Jhn выиграл музыкальную премию «Грэмми». Как сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, Президент РК Касым-Жомарт Токаев с большой радостью и воодушевлением встретил новость о присуждении престижной премии молодому казахстанскому музыканту.