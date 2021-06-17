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    15:36, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Получившим вакцину от Covid-19 жителям Атырау дарят подарки

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Жителям Атырау, получившим вакцину от Covid-19, дарят подарки. Инициативу проявило руководство из рынков, где работает прививочный кабинет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в пункте вакцинации на рынке всем горожанам, получившим прививку от коронавирусной инфекции, дарят подарки. Таким образом инициаторы намерены стимулировать население к получению прививки для скорейшего формирования коллективного иммунитета.

    По словам администратора торгового объекта, от лица субъектов малого и среднего бизнеса рынок первым выступил с такой инициативой.
    «Мы решили дарить подарки каждому, кто получил прививку в пункте вакцинации нашего рынка. Пандемия еще не закончилась, вирус есть и он опасен, а мы, жители, порой забываем о мерах безопасности. Поэтому мы вместе с коллективом проявили такую инициативу, чтобы призвать население к вакцинации», - рассказала администратор рынка Баян Райымкулкызы.
    По словам инициаторов акции, к осени планируется провести розыгрыш бытовой техники среди вакцинированных. В ближайшее время дарить подарки привитым планируют и владельцы торговых центров.
    Как ранее сообщалось, в Атырауской области возобновили вакцинацию вторым компонентом «Спутник V».



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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