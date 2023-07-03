Получивших незаконное вознаграждение казахстанцев могут осудить на 3 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штраф, применяемый к тем, кто получил незаконное вознаграждение, будет увеличен. Такое изменение в Уголовный кодекс предлагает Антикоррупционная служба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действия, связанные с получением вознаграждения в крупном размере или сопровождавшиеся вымогательством, наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», - говорится в новой редакции Уголовного кодекса, опубликованной на портале «Открытые НПА».

По действующему законодательству самым строгим наказанием для совершивших такое деяние является 2 года лишения свободы, лишение свободы на этот срок или штраф в размере 6 миллионов 900 тысяч тенге. Также лицо, признанное виновным, по решению суда будет привлечено к общественным работам на 600 часов. Теперь получившие незаконное вознаграждение будут приговорены к 3 годам лишения свободы, штрафу в размере более 10 миллионов тенге.

Документ будет доступен для общественного обсуждения до 17 июля.