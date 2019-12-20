Получивших арендное жилье для работающей молодежи в столице начнут заселять в январе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Астанчане, получившие арендное жилье для работающей молодежи, смогут заселиться в свои квартиры после Нового года, передает Елорда Инфо со ссылкой на Жилищный фонд столицы.

«Для тех, кто получил сертификаты по программе «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи» в настоящее время готовятся документы на дом и договоры найма. Выдача ключей от квартир и заселение запланированы с 5 января 2020 года согласно графику», - сообщили в Жилфонде.

Информация о времени и месте выдачи ключей будет дополнительно отправлена посредством SMS-уведомления.

В Жилфонде также заверили, что дом полностью готов.

«Но поскольку физически в один день невозможно заселить всех одновременно, так как каждую квартиру нужно осмотреть специалисту вместе с заявителем во избежание претензий в будущем, выдача ключей разделена по дням согласно графику», - добавили в организации.

График выдачи ключей каждого заявителя в ближайшее время будет опубликован на сайте zhilfond.kz.

Напомним, 14 декабря, в канун Дня независимости, в Нур-Султане были вручены ключи от арендных квартир 1050 работающим молодым людям.

Отметим, в 2019 году было объявлено об инициативе государства по обеспечению жильем работающей молодежи. Прием документов от претендентов проходил с 5 по 12 ноября на портале электронного правительства. В общей сложности от участников поступило 6 366 заявок. Допущено к участию – 3520.