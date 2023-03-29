Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Получившего 14 ножевых ранений работника мечети выписали из больницы

Жанара Мухамедиярова
29 Марта 2023, 21:11
Получившего 14 ножевых ранений работника мечети выписали из больницы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные врачи выписали из больницы работника мечети Муслухаддина Надырова, получившего множественные ножевые ранения во время намаза две недели назад в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления общественного здравоохранения г.Астана.

«Пациент выписан домой. Чувствует себя хорошо. Ему потребуется время на полное восстановление», - сказал лечащий врач, хирург Многопрофильной городской больницы №3 Арман Саркытбай.

В свою очередь Муслухаддин Надыров поблагодарил руководство и коллектив больницы за оперативные профессиональные слаженные действия, которые спасли ему жизнь.

«Меня привезли в больницу в бессознательном состоянии, с 14 ножевыми ранениями. Врачи во главе с директором больницы Жулдыз Данбаевой буквально вытащили меня с того света. Отдельная благодарность заведующему хирургическим отделением Сергею Вервейну и лечащему врачу-хирургу Арману Саркытбай», - сказал он.


Астана   Происшествия   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО