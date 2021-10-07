Получившая вакцину жительница Рудного выиграла автомобиль

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае состоялся розыгрыш автомобиля среди вакцинированных первым компонентом жителей Костанайской области, получивших вакцину в период с 1 августа по 30 сентября, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На этот раз в розыгрыше участвовали более 73 тысяч получивших вакцину жителей региона. Победителя выбирали рандомно с помощью специальной программы. Удача улыбнулась 69-летней жительнице города Рудного Наталье Федоровне Брум. Победительнице сразу же позвонили в прямом эфире. Наталья Фёдоровна до конца не поверила в свою удачу.

«Это что-то интересное. Да, я вакцинировались в период с 1 августа по 30 сентября. Но не верится даже!»,- воскликнула на том конце провода победительница.

Как рассказали в областном управлении здравоохранения, в начале августа было объявлено о проведении розыгрыша автомобиля «Chevrolet Nexia» среди жителей Костанайской области.

Всего, по информации ведомства, с 1 февраля вакцинацией первым компонентом охвачено 320 тысяч человек, вторым компонентом 293 тысячи человека, охват составляет 58%. Всего вакцинации подлежат в регионе 505 тысяч человек. В области функционирует 190 прививочных пунктов.

Ранее среди вакцинированных жителей области были разыграны 10 айфонов.