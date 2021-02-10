Получившая вакцину врач рассказала, как можно победить коронавирус

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Врач, заместитель главного врача по детству и родовспоможению поликлиники №2 Актюбинской области Марина Есетова недавно получила вакцину против коронавируса. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» она рассказала, как можно победить коронавирус.

Доктор призналась, что немного волновалась перед вакцинацией.

«Конечно, перед тем, как получать вакцину, немножко было волнение. Все-таки это первая, новая вакцина. Но в последующие дни наблюдения, первые три дня, у меня никаких изменений не было. Температуры не было, боли на месте, куда поставили укол, тоже не было. Самочувствие удовлетворительное», - пояснила она.

По ее словам, в любом случае вакцина необходима для населения.

«Вакцинация, считаю, должна была быть и люди должны повернуться лицом к этой вакцине, потому что сами уже много слышали об осложнениях этого заболевания. Вакцина все-таки будет предупреждать заболевания, будет развиваться коллективный иммунитет», - отметила Марина Есетова.

Врач также поделилась прогнозами о том, в каком случае можно победить коронавирус.

«Если все население, приблизительно 85-90% получит вакцину, у нас будет хороший и стойкий иммунитет, и мы победим эту инфекцию», - добавила заместитель главного врача по детству и родовспоможению поликлиники №2 Актюбинской области Марина Есетова.

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният. С 1 февраля вакциной против коронавирусной инфекции в Нур-Султане привились 719 медицинских работников.