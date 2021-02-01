11:43, 01 Февраль 2021 | GMT +6
Получившая 90% ожогов тела девушка скончалась в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области скончалась женщина, получившая тяжелые ожоги тела и дыхательных путей во время пожара в доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сообщение о смерти 26-летней женщины появилась на странице волонтеров «Помощь СКО», которые занимались сбором средств для ее семьи, потерявшей в пожаре все имущество и документы.
В пресс-службе управления здравоохранения подтвердили информацию. Женщина скончалась в многопрофильной городской больнице. У нее остались двое детей: одному из них - три года, другому - три месяца.
Напомним, 21 января в доме произошла утечка газа из 27-литрового баллона. Из-за хлопка газо-воздушной начался пожар. Пострадавшая получила 90% ожогов тела и 3-4 степени дыхательных путей.