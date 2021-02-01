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    11:43, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Получившая 90% ожогов тела девушка скончалась в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области скончалась женщина, получившая тяжелые ожоги тела и дыхательных путей во время пожара в доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщение о смерти 26-летней женщины появилась на странице волонтеров «Помощь СКО», которые занимались сбором средств для ее семьи, потерявшей в пожаре все имущество и документы.

    В пресс-службе управления здравоохранения подтвердили информацию. Женщина скончалась в многопрофильной городской больнице. У нее остались двое детей: одному из них - три года, другому - три месяца.

    Напомним, 21 января в доме произошла утечка газа из 27-литрового баллона. Из-за хлопка газо-воздушной начался пожар. Пострадавшая получила 90% ожогов тела и 3-4 степени дыхательных путей.


    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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