Получившая 90% ожогов тела девушка скончалась в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области скончалась женщина, получившая тяжелые ожоги тела и дыхательных путей во время пожара в доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о смерти 26-летней женщины появилась на странице волонтеров «Помощь СКО», которые занимались сбором средств для ее семьи, потерявшей в пожаре все имущество и документы.

В пресс-службе управления здравоохранения подтвердили информацию. Женщина скончалась в многопрофильной городской больнице. У нее остались двое детей: одному из них - три года, другому - три месяца.

Напомним, 21 января в доме произошла утечка газа из 27-литрового баллона. Из-за хлопка газо-воздушной начался пожар. Пострадавшая получила 90% ожогов тела и 3-4 степени дыхательных путей.