Получить юридическую консультацию теперь можно в Общественной приёмной АП на Youtube

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Получить квалифицированную юридическую консультацию теперь можно в Общественной приёмной АП на Youtube, передает МИА «Казинформ».

Главная цель Абзала Куспана - давать юридические консультации по тем делам, которые поступают в Общественную приёмную АП, работой которой руководит помощник Президента Аида Балаева.

«Люди могут получить квалифицированную юридическую консультацию по тем проблемам, которые рассматриваются в Общественной приемной. Уточняющие вопросы можно оставлять в комментариях, А.Куспан обязательно на них ответит в последующих выпусках. Также свои вопросы можно направлять на WatsApp по номеру +7 747 515 79 42», - говорится в сообщении