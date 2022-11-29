Получить проактивные услуги казахстанцы смогут через push-уведомления в приложениях БВУ

29 Ноября 2022, 22:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане началась реализация пилотного проекта по оказанию проактивных услуг через направление услугополучателям push-уведомлений на мобильные приложения банков второго уровня (БВУ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

При возникновении той или иной жизненной ситуации казахстанцам направляются SMS-сообщения для оказания услуг в проактивном формате. К примеру, при рождении ребенка родителю поступает SMS-сообщение о возможности получения пособия по рождению ребенка, для его назначения достаточно лишь ответить согласием на сообщение.

Для более широкого охвата граждан проактивными услугами и в целях удобства Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с банками второго уровня реализовали возможность оказания проактивных услуг путем направления push-уведомлений в приложения БВУ.

Принцип тот же самый: при возникновении той или иной жизненной ситуации направляется push-уведомление, и в случае положительного ответа пользователя ему будут назначены положенные выплаты.