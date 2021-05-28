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Получить признание паспортов вакцинации до сезона Хаджа обещают в Минздраве РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Мая 2021, 17:55
Получить признание паспортов вакцинации до сезона Хаджа обещают в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Айнагуль Куатбаева рассказала о проводимой работе касательно международного признания сертификатов вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинфор».

«Минздрав совместно с другими министерствами и организациями, в том числе и ВОЗ, проводит очень активную работу с министерствами других стран, чтобы признать взаимно сертификаты, которые подтверждают вакцинацию. Работа не одного дня, но в этом направлении проводится очень активная работа. До организации кампании паломничества, я думаю, мы получим ответ на эти вопросы», - сказала Айнагуль Куатбаева на брифинге в СЦК.

По ее словам, это очень актуальный вопрос.

«Я говорю о признании сертификатов, которые будут подтверждать вакцинацию («Спутник», казахстанская вакцина и вакцина из арабских эмиратов). Мы сейчас говорим о взаимном признании отдельными странами сертификатов вакцинации. Например, очень активная работа проводится и с Монголией в отношении Хаджа», - заключила врач.


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